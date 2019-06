Victorieux de la République démocratique du Congo à la surprise générale lors de son entrée en lice dans la compétition, l’Ouganda a longtemps cru renouveler cette belle performance face au Zimbabwe. Il faut dire que les hommes de Sébastien Desabre ont rapidement ouvert le score grâce à Emmanuel Okwi, attentif sur une frappe repoussée dans ses pieds par le portier adverse (10e).

Mais les Zimbabwéens ont réagi par l’intermédiaire de Khama Billiat (40e). Les coéquipiers de George Chigova auraient même pu s’imposer, mais Knowledge Musona a inexplicablement manqué le cadre à quelques centimètres du but (51e). Score final, un but partout. Un résultat qui arrange grandement les affaires de l’Ouganda, qui, avec quatre points au compteur dans ce Groupe A, peut plus que jamais croire en sa qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire de l’Egypte face à la RD Congo ce soir, pourrait presque sceller le sort de cette poule.

