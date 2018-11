En conférence de presse, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Kamara Ibrahim a donné une liste de 23 joueurs pour le choc contre la Guinée dans les éliminatoires de la CAN 2019. Une sélection avec pas mal de nouveautés et qui se base sur un fort contingent de joueurs évoluant en Ligue 1 et en Premier League.

Trois joueurs sont d’ailleurs convoqués pour la première fois : le gardien El Hadj Danté (Lys de Sassandra), le défenseur central du WAC Casablanca Comara Cheick et le prometteur et très rapide latéral gauche Souleymane Doumbia (Grasshopper Zurich), par ailleurs formé au PSG. Si les stars de cette équipe (Bailly, Aurier, Seri, Zaha, Kodjia, Pépé, Gradel) sont là, le sélectionneur des Elephants n’a pas rappelé Gervinho (Parme) ou encore Yaya Touré (Olympiakos). Les joueurs de la Côte d’Ivoire débuteront leur stage de préparation, lundi prochain à Abidjan, avant de se rendre à Conakry le vendredi 16 novembre prochain.

La liste des 23 joueurs retenus par la Côte d’Ivoire :

Gardiens de but : El Hadj Danté (Lys de Sassandra), Badra Ali (FS Stars), Gbohouo Sylvain (TP Mazembe)

Défenseurs : Eric Bailly (Manchester United, ANG), Aurier Serge (Tottenham, ANG), Mamadou Bagayoko (KV Mechelen, BEL), Konan Ghislain (Stade de Reims, FRA), Souleymane Doumbia (Grasshopers Zurich, SUI), Comara Cheick (WAC Casablanca, MAR), Kanon Wilfried (Ado La Haye, HOL)

Milieux de terrain : Seri Michael (Fulham FC, ANG), Serey Dié (FC Bale, SUI), Victorien Angban (FC Metz, FRA), Jean Philippe Gbamin (Mayence, ALL), Kessié Franck (AC Milan, ITA), Doukouré Cheick (Levante UD, ESP)

Attaquants : Kodjia Jonathan (Aston Villa, ANG), Assalé Roger (Young Boys Berne, SUI), Pépé Nicolas (Lille, FRA), Max Gradel (Toulouse FC, FRA), Bayo Vakoun (Dunajska Streda, SLO), Yacou Meité (Reading, ANG), Wilfried Zaha (Crystal Palace, ANG)