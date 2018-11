La cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 se poursuivaient ce samedi avec deux matches au programme à 16h. Opposé au Gabon au stade d’Agondjé, le Mali s’est imposé 1-0 sur un but de Doumbia (11e) pour obtenir définitivement son biller pour la compétition. Première du groupe C avec 11 points, l’équipe d’Alain Giresse est assurée de terminer dans les deux premiers.

Dans l’autre match, le Sénégal déjà qualifié pour cette CAN 2019, défiait la Guinée-Equatoriale. La formation d’Aliou Cissé a aussi gagné sur un but contre son camp de Mese (86e). Avec ce succès, les Lions de la Téranga restent en tête de la poule A (13 pts) mais avec un match plus que Madagascar (10 pts), qui affronte le Soudan demain (12h30). À noter que dans le groupe K, la Namibie et la Guinée-Bissau ont fait match nul (0-0).