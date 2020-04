Travailleur hors pair, Cristiano Ronaldo s’est forgé cette réputation depuis qu’il évoluait à Manchester United. Ne lésinant pas sur les séances de musculation ou sur son travail sur les terrains, il peut dire que le travail a payé. Quintuple Ballon d’Or, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de l’Euro 2016, l’attaquant portugais reste au sommet malgré ses 35 ans. À tel point que sa soif de travail devienne une obsession comme l’explique son ancien coéquipier en Angleterre Carlos Tévez.

Interrogé par Marca, l’Apache est encore sous le choc d’autant de professionnalisme de la part du joueur de la Juventus : « je me souviens de ce qui est arrivé à Cristiano Ronaldo, ce que toutes les femmes du monde voient sûrement. Il passe tout son temps au gymnase. Il a une véritable obsession. Si on s’entraînait à neuf heures du matin et que je décidais de venir plus tôt en arrivant à huit heures, il était déjà là. J’arrivais à sept heures et demie et il était là. Mais je me disais, est-il possible de pouvoir arriver plus tôt que ce type ? Un jour, j’ai décidé d’arriver à six heures du matin et je l’ai trouvé sur place. À moitié endormi, mais il était là. »