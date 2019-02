Mercredi, le club de National a longtemps cru réaliser un exploit face au Paris Saint-Germain, poussant le leader de Ligue 1 jusqu’en prolongations. Finalement, la performance est plus qu’honorable face à la machine à gagner qu’est le PSG en Ligue 1. Et si finalement, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi à l’emporter grâce à trois buts à l’issue du temps réglementaires, l’entraîneur de Villefranche, Alain Pochat, n’a pas apprécié le comportement du PSG durant la rencontre.

En direct pendant la rencontre, les micros d’Eurosport ont capté une réflexion de l’entraîneur de National. « On n’a pas le droit de les toucher ! On va voir contre Manchester s’ils ne vont pas se faire soulever. Il a raison Laurey », a-t-il lancé, faisant référence à l’entraîneur de Strasbourg qui s’était plaint, précédemment, de la propension des Parisiens à tomber trop facilement. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Alain Pochat a assumé et enchaîné. « Je n’aime pas le procès d’intention qu’on a fait à Thierry Laurey. A chaque fois, ils mettent une petite pression sur les arbitres à travers des lettres à la Direction technique de l’arbitrage. Heureusement qu’ils ne jouent pas dans les années 1980 avec les Di Meco, Boli, Mozer... Là, croyez-moi, ce serait beaucoup plus dur », a ainsi déclaré l’entraîneur de Villefranche.