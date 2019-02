Après le Paris Saint-Germain contre Dijon (3-0) et le Stade Rennais contre Orléans (2-0), on connaît l’identité du troisième demi-finaliste de la Coupe de France. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais qui s’est défait du Stade Malherbe Caen au Groupama Stadium en ce mercredi soir (3-1).

En première période, on crut un instant que l’OL allait bénéficier d’un penalty pour une main de Baysse, mais il n’en fut rien (3e). Dans la foulée ou presque, Memphis Depay tentait sa chance, mais sa tentative frôlait le montant de Zelazny (5e). Khaoui obligeait à s’étendre sur une frappe lointaine (16e). Mais finalement la lumière allait venir de la défense rhodanienne. Suite à un corner, Memphis Depay récupérait le cuir et centrait au premier poteau pour Denayer qui devançait le portier normand (1-0, 26e). Il ne fallut pas de temps en deuxième période puisque Maxwel Cornet trouvait le chemin des filets rapidement sur une belle passe de Lucas Tousart (2-0, 50e). Mais finalement, les Caennais allaient se remettre dans le bain grâce à Casimir Ninga (2-1, 78e). Quasiment dans la foulée, Alexander Djiku allait prendre un carton rouge pour une faute sur Memphis Depay, qui partait au but (82e). Le Néerlandais allait se faire justice lui-même dans la foulée (3-1, 84e).

