Samedi dernier, le LOSC s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France en éliminant l’un des petits poucets de la compétition, Gonfreville (2-0), actuellement dernier de sa poule en National 3. La tradition de cette coupe nationale veut que le plus gros club laisse sa part de recettes au plus petit après la rencontre. Une coutume que n’a visiblement pas respecté l’actuel 5e de Ligue 1. C’est ce qu’a révélé Michel Garcia, le président de Gonfreville, au cours d’une interview accordée à Paris-Normandie.

« Le LOSC ne nous a pas laissé un centime. Même si le LOSC redistribue l’argent à d’autres clubs amateurs du coin, il aurait pu couper la galette non pas par cinq, mais par six vis-à-vis de Gonfreville, un club amateur aussi. Mais non. Je suis très déçu par ces gens-là. Les personnes du LOSC, ce ne sont pas gens du Nord. On a une image plutôt positive normalement, une réputation de chaleur entre les gens, mais là, rien de tout ça. Il n’y a pas eu de présentation au président que je suis, pas de contact, juste un représentant du club qui est un ancien joueur (Franck Béria, ndlr), assez fermé et pas vraiment à sa place même si on ne peut rien lui reprocher. Ce n’est pas comme ça que je vois les échanges, le rapport avec les gens », a expliqué le président du club normand visiblement très remonté. Reste à connaître la position des Lillois à ce sujet, qui se déplaceront à Épinal en 8es de finale de la Coupe de France, le 29 janvier prochain.