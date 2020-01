Ce dimanche, l’OM s’est fait peur lors des 32es de finale de la Coupe de France. Opposés à Trélissac, modeste club de National 2 pointant à la 14e place (sur 16) de son groupe en championnat, les hommes d’André Villas-Boas ont dû aller chercher la qualification aux tirs au but (1-1, 4-2 aux tab). La faute notamment à un but gag encaissé dans les premières secondes du match, sur un dégagement contré de Yohann Pelé.

Mais le gardien de l’OM s’est rattrapé et a stoppé deux des quatre tirs au but des locaux. Une séance qu’avait préparée « l’Albatros » avec son staff avant la rencontre : « Ils ont réussi à trouver des images d’une séance de Trélissac. Le staff a bien travaillé. Le problème, c’est que je ne voyais pas les numéros des tireurs qui arrivaient. Ils m’ont bien aidé (Ricardo Carvalho, adjoint d’André Villas-Boas, lui faisait des signes pour lui dire de quel côté plonger pendant la séance). Trois fois sur quatre, je suis parti du bon côté », a déclaré Yohann Pelé dans des propos rapportés par L’Equipe. L’OM connaîtra son adversaire en seizième de finale ce soir, avant la dernière rencontre entre Rouen et Metz (20h55).