Le deuxième tour de la Coupe de la Ligue BKT se déroulait ce soir. Un duel mettait notamment aux prises deux formations de National 1. Dans ce match, Bourg-en-Bresse menait grâce à un but de Livio Nabab (40e) mais Leandro Morante arrachait de justesse les tirs au but (90e +2e). Finalement Bourg-en Bresse s’est imposé 6-5 dans cet exercice. Le Paris FC a connu même issue contre le Gazélec Ajaccio. En fin de rencontre, Adama Sarr pensait qualifier les Franciliens (75e) mais un but contre son camp d’Ousmane Kanté a relancé les Corses (89e). Mais le Paris FC s’est imposé 6-5 lors des tirs au but.

De son côté, Orléans pensait avoir fait le plus dur contre Le Mans FC. Le doublé d’Aurélien Scheidler (7e et 53e) a bien lancé le club du Loiret. Mais la réduction du score de Bevic Moussiti Oko (85e) suivie d’un but de Pierre Lemonnier (90e) a permis d’arracher une séance de tirs au but. Les Manceaux se sont même imposés 8-7 dans cet exercice. Dos à dos pendant 90 minutes, Niort et Grenoble se sont également essayés aux tirs au but. Un exercice où les Chamois sont sortis vainqueur (5-4). Plus tôt dans la soirée, l’AS Nancy Lorraine a pris la mesure de l’AC Ajaccio en s’imposant 1-0 grâce à une réalisation de Malaly Dembélé (67e).

Les rencontres de la soirée :

AS Nancy Lorraine 1-0 AC Ajaccio : Malaly Dembélé (67e) pour Nancy

Bourg-en-Bresse 1-1 (6-5 aux tirs au but) Béziers : Livio Nabab (40e) pour Bourg-en Bresse ; Leandro Morante (90e +2)

GFC Ajaccio 1-1 Paris FC (5-6 aux tirs au but) : Ousmane Kanté (89e csc) pour le GFC Ajaccio ; Adama Sarr (75e) pour le Paris FC

Le Mans 2-2 (8-7 aux tirs au but) Orléans : Bevic Moussiti Oko (85e) et Pierre Lemonnier (90e) pour Le Mans ; Aurélien Scheidler (7e et 53e) pour Orléans

Niort 0-0 (5-4 aux TAB) Grenoble

