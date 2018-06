Sorti dés la phase de poule de la Coupe du monde 2018, l’Allemagne a vécu la grosse désillusion de ce début de compétition. Le tenant du titre s’est notamment écroulé contre la Corée du Sud (2-0) avec une fin de match complètement dominée par les Asiatiques. Comme le rapporte The Telegraph, le milieu de terrain a eu des mots très durs sur ses prestations personnelles et celles de ses coéquipiers : « À la fin, nous n’en avons pas assez fait. Pour être honnête, si nous ne pouvons pas marquer un but en 90 minutes contre la Corée, nous ne méritons pas de passer. Nous avons eu ce que nous méritions. Nous n’étions pas malchanceux. Ce n’est pas de la malchance. »

Très déçu de devoir quitter la compétition aussi vite, le joueur du Real Madrid nourrit beaucoup de regrets : « Je ne sais pas si c’est le jour le plus sombre pour le football allemand, mais c’est vraiment très noir. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à cela du tout - je ne pense pas que quelqu’un l’ait fait. Clairement nous nous attendions à ce que ce soit un long tournoi pour nous, nous nous attendions à être ici pour beaucoup plus longtemps. Mais ce que je peux et dirai, c’est qu’après trois matchs, nous n’avons pas été capables de jouer notre meilleur niveau à aucun moment, vraiment. »