Interrogé par RMC en marge du lancement du nouveau maillot Puma de l’Olympique de Marseille, Luiz Gustavo a donné son opinion sur les polémiques entourant Neymar depuis le début de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain phocéen, proche de la star du PSG, a tenu à le défendre.

« Quand il a commencé la compétition, il était de retour d’une longue blessure, il lui a fallu un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau mais là, match après match, il est meilleur. Et ça, je pense que ça peut aider énormément le Brésil car c’est un joueur incroyable. À propos des critiques, je pense que quand il est sur le terrain, il veut s’amuser, il fait ce qu’il sait faire. Ça les gens ne le comprennent pas et ensuite ils parlent beaucoup de lui, mais il est tranquille, il est costaud mentalement, et il est toujours focalisé sur une chose, c’est de jouer au football », a-t-il lancé.