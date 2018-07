À deux jours de la demi-finale qui opposera la France à la Belgique, Eden Hazard a accordé une interview à BeIN Sports dans laquelle il parle de son coéquipier à Chelsea N’Golo Kanté : « pour pouvoir jouer avec N’Golo (Kanté, Ndlr) tous les jours, à son poste, c’est le meilleur du monde, sans aucun doute. Ce sera un match compliqué mais on est prêts. Peut-être les quelques matchs où il est moins bien, s’il est moins bien (rires), on risque de perdre le match. Nous on va faire en sorte qu’il récupère le moins de ballons possible. »

Le capitaine des Diables Rouges a aussi ajouté que le milieu tricolore était l’un des hommes forts de l’effectif de Didier Deschamps. « Avec l’équipe de France, on ne peut pas dire qu’il n’y ait qu’une clé, c’est vraiment ce qui ressort. Pour moi, c’est le collectif de l’équipe. Après, bien sûr, N’Golo au top, tu as 95% de chances de gagner le match, et on peut le voir avec Chelsea, » a lâché l’attaquant de 27 ans.