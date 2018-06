Interrogé en conférence de presse, à Kazan, à la veille de France-Australie, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris a expliqué qu’il prenait les Socceroos très au sérieux. « On a étudié les Australiens. Il faudra répondre présents. Respecter les fondamentaux, essayer de contrôler le match », a-t-il d’abord lâché avant de poursuivre.

« L’Australie est une nation habituée à ces compétitions. Mentalement, elle sera prête, d’autant qu’elle a dû passer par deux barrages. Ils sont prêts à se surpasser, à répondre présents. Plusieurs joueurs évoluent en Europe, en Premier League, ou en Angleterre, dans des divisions inférieures. Ils sont dévoués et prêts à faire les sacrifices nécessaires pour leur pays. Tactiquement, il faut être en place, mais l’important, c’est l’énergie et la présence que l’on mettra sur le terrain. Il faudra répondre présent dans les duels et ajouter notre touche technique pour faire la différence », a-t-il confié.