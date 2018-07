Ça y est ! La France est à nouveau championne du monde, 20 ans après le premier sacre de 1998 et douze ans après la finale perdue face à l’Italie. Partout dans le pays,les scènes de liesse se sont multipliées et des millions de personnes sont allées dans la rue pour célébrer la deuxième étoile.

Et pour la finale, ces millions de gens étaient tous devant une télévision, qu’ils soient chez eux, dans une fan zone ou dans un bar. Alors que médiamétrie annonçait 19,1 millions de téléspectateurs devant TF1, Le Parisien avance un chiffre nettement plus élevé. Selon le quotidien, 36,5 millions de Français de plus de 18 ans ont regardé le match, soit 72% de la population. Simplement énorme !