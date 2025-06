EdF : Rayan Cherki a soif de progression

Présent en conférence de presse avant le match contre l’Espagne en Ligue des Nations, Rayan Cherki a été questionné sur saison à l’OL, durant laquelle le jeune international des Bleus a complètement explosé, confirmant son énorme potentiel. Mais il est loin d’être rassasié et veut encore progresser, notamment avec l’Equipe de France : «J’ai fait une bonne saison, maintenant je suis conscient que je peux faire encore mieux. Il y a tous les aspects de mon jeu que je peux encore améliorer et j’y travaille tous les jours pour être encore meilleur. J’ai eu la chance de discuter avec le coach sur le positionnement. Lui et moi on est conscients que je peux jouer à tous les postes de l’attaque, après il m’a confié qu’il sait que ma position préférée c’est être numéro 10. Maintenant quand il fera appel à moi que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière, j’essaierai de répondre présent»

La suite après cette publicité

Il a poursuivi : «Je ne sais pas s’il y a un manque de créativité parce que quand on regarde la liste, il y a même des joueurs créatifs en défense. Je ne sais pas si c’est un manque de créativité mais en tout cas je pense que les joueurs qu’on a sont forts dans tous les domaines. C’est vrai que je coche un peu plus la case de la créativité, donc si on fait appel à moi pour en mettre sur le terrain je ne louperai pas ma chance ça c’est sûr»