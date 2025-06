L’Équipe de France est encore sous le choc de Désiré Doué et du PSG !

Le PSG a marqué l’histoire samedi soir en remportant la première Ligue des champions de son histoire face à l’Inter Milan, au terme d’une finale intense et maîtrisée battant tous les records sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Dès le coup de sifflet final (5-0), une vague de ferveur a déferlé sur Paris : des milliers de supporters ont envahi les Champs-Élysées, tandis que la Tour Eiffel s’illuminait aux couleurs du club. Les célébrations ont duré tout le week-end, avec concerts, feux d’artifice et scènes de liesse dans plusieurs quartiers de la capitale. Dimanche soir, le Parc des Princes a accueilli une cérémonie émouvante en présence des joueurs, du staff et des supporters, venus communier une dernière fois autour de ce sacre historique. À Clairefontaine, les joueurs de l’Équipe de France, rassemblés en préparation de la Ligue des Nations, ont suivi avec attention la finale. Impressionnés par la performance collective du PSG, ils ont salué ce succès retentissant, qui résonne comme une fierté nationale à l’approche d’une grande compétition.

Le sélectionneur Didier Deschamps n’avait d’ailleurs pas tardé pour féliciter le PSG : «c’est formidable pour eux. Tous les supporters du PSG, les joueurs, les salariés, le président, l’entraîneur et le football français. C’est une nouvelle victoire enfin pour un club français. Il y a beaucoup d’ondes positives. Doué ? C’est pas évident vu son âge et son manque d’expérience d’être aussi performant. Il a été à l’image de l’équipe. Désiré a déjà montré ses qualités avant mais là c’est en finale de Ligue des Champions. Déjà qu’il avait une grande confiance en lui, c’est un moment très fort dans sa carrière. Il faudra le gérer mais comme tout est carré dans sa tête… C’est très bien pour lui d’être aussi performant en finale de Ligue des Champions». Mais en ce début de semaine, les hommages et les félicitations provenant de Clairefontaine ne se sont pas arrêtés, à l’heure où les Bleus affronteront l’Espagne jeudi soir à Stuttgart en demi-finale de la Ligue des Nations.

Les joueurs et le staff toujours impressionnés

Nouvellement appelé en Equipe de France, Rayan Cherki a dévoilé les coulisses de la soirée de samedi au château de Clairefontaine, tout encensant le PSG pour sa victoire : «on a regardé le match tous ensemble, c’était un match magnifique. Le PSG a dominé de bout en bout la finale, on était très heureux pour nos partenaires, ils le méritent amplement, ils ont fait une Ligue des champions magnifique donc ils finissent le travail magnifiquement et on est très heureux pour eux. Ils ont été impressionnants du début à la fin. L’Inter n’a pas vu le jour. Quand le PSG est dans un jour comme ça, ils sont bons dans tous les aspects». Alors qu’il a affirmé que «les deux meilleurs joueurs du monde étaient français», Cherki a également été invité à parler de Désiré Doué, homme du match avec 2 buts et 1 passe durant la finale : «je pense qu’on va tous répondre la même chose, il est extrêmement fort. Il a une marge de progression importante encore. Quand on voit le match qu’il a fait en finale on ne peut qu’applaudir et il le mérite. Parce qu’il est bon de partout, il travaille donc c’est logique et je lui souhaite encore de vivre des centaines de matches comme ça».

Même son de cloche chez Manu Koné qui a été d’autant plus impressionné par les Parisiens, étant lui-même joueur de l’AS Roma et connaissant parfaitement la difficulté de défier l’Inter en Serie A : «forcément je suis né en région parisienne, à Colombes, et c’est vrai que sur cette finale on était au château avec les coéquipiers. Franchement étant parisiens, on est très content, aussi pour la France parce qu’une équipe française gagne et je suis très content pour eux, j’espère qu’ils gagneront encore des trophées. Nos coéquipiers ont été très bons, ça, c’est un point positif parce qu’on sait que quand ils vont revenir avec nous, ils seront encore très bons parce qu’on a besoin d’eux. Leur pressing m’a choqué. En étant joueur de la Roma, on connaît un peu l’Inter, on sait que c’est une très bonne équipe, et de les avoir contrés de cette manière-là c’est choquant. Mettre 5-0 à l’Inter ce n’est pas rien, en étant en Italie, je peux vous dire que c’est compliqué de leur mettre 5-0. Je pense que c’est une très très bonne équipe de Paris Saint-Germain, ils ont fait un très grand match et ils ont un très grand avenir. Le ballon d’Or ? Il y a deux très bons joueurs qui sont français qui peuvent l’avoir aujourd’hui, il y en a un qui joue au Real Madrid, l’autre au Paris Saint-Germain, donc je voterais pour les deux».

Et dans les colonnes de Ouest France, l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, a également eu un mot pour Désiré Doué, Ousmane Dembélé et plus largement le PSG : «nous nous sommes réunis après le dîner, nous avons regardé le match tous ensemble, le staff des Bleus et les seize joueurs présents. Le tout dans une bonne ambiance, mais aussi avec une certaine retenue. Et surtout, le constat unanime de la supériorité des Parisiens. La puissance collective du PSG était trop importante, avec des individualités au top niveau. Les deux équipes ont couru à peu près le même nombre de kilomètres. Mais l’Inter a beaucoup couru après le ballon et les Parisiens ont montré, de la première à la dernière minute, qu’ils étaient largement supérieurs sur tous les plans : technique, tactique, physique… C’est le reflet de tout ce qu’ils font depuis début janvier. Félicitations à eux». Un sacre parisien qui, au-delà du club, semble avoir donné un coup de boost à tout le football français – à point nommé, à l’aube d’échéances importantes que les Bleus espèrent conclure avec la même réussite.