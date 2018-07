Après un match maitrisé l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, en disposant de l’Uruguay (2-0). Ancien de la sélection, Mathieu Valbuena a tenu à féliciter les Bleus pour leur victoire sur son compte Twitter.

« Très fier de se réveiller ce matin et se dire que son pays est en demies de Coupe du Monde. Bravo les Bleus » peut-on lire en légende d’une photo de la célébration du but de Raphaël Varane. Le joueur de Fenerbahçe (33 ans) avait pris part aux Mondiaux 2010 et 2014 avec la France. Les Bleus n’avaient pas réussi à passer les quarts de finale.