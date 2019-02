A partir de 2026, la Coupe du Monde se disputera non plus à 32 mais à 48 équipes. Une édition qui se déroulera aux Etats-Unis dans seize villes qui accueilleront donc quatre-vingts matchs. Dans cette optique, certains pays élaborent déjà une stratégie pour l’organisation du Mondial 2030. Selon les informations de la BBC, l’Angleterre, l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord réfléchiraient à une candidature commune pour cette édition.

Une réunion entre les responsables des cinq fédérations devrait avoir lieu après le congrès annuel de l’UEFA à Rome. Mais le parcours est semé d’embûches, car la FIFA souhaite des stades qui proposent un espace suffisant autour des pelouses. Ce qui pourrait donc éliminer des enceintes comme Old Trafford (Manchester) ou Anfield Road (Liverpool). Une décision finale sur cette candidature des îles britanniques sera prise au printemps 2020.