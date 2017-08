Peu utilisé par Eduardo Berizzo la saison dernière et handicapé par les blessures, Claudio Beauvue ne semble pas non plus entrer dans les plans de Juan Carlos Unzué, le nouveau coach du Celta.

Le Guadeloupéen a une proposition pour rejoindre Leganés en prêt sur la table selon AS, mais le club de la banlieue madrilène va devoir convaincre le Celta, qui préfèrerait le vendre plutot que le prêter. Le dénouement est attendu dans les jours à venir.