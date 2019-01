Prêté par le PSG au Celtic Glasgow jusqu’en juin prochain, Timothy Weah (18 ans) marque déjà les esprits en Ecosse. Auteur de deux réalisations en deux matchs avec sa nouvelle équipe, l’international américain retrouve du temps de jeu loin de nos contrées. Dans une interview accordée à ESPN, l’attaquant qui appartient encore au Paris SG a évoqué le rôle joué par Neymar et Kylian Mbappé dans son ascension.

« De toute évidence, au PSG, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Faire partie de ce groupe m’a vraiment rendu fort. J’ai observé les façons de s’entraîner de tout le monde. Côtoyer Neymar, Mbappe, et tous ces gars à l’entraînement, cela m’a façonné pour devenir une personne plus forte et un combattant. Cela m’a rendu beaucoup plus affamé qu’avant, » a ainsi confié Weah.