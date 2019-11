À l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais se rend en Ecosse pour y affronter le Celtic. Avec un seul point au compteur, la formation bretonne est déjà éliminée mais celle-ci tentera de gagner son premier match de la saison sur la scène européenne. En face, le club écossais va tenter de verrouiller sa première place du groupe E.

Pour cette rencontre au Celtic Park, Julien Stéphan aligne un 4-4-2 selon la feuille de match de l’UEFA. Siebatcheu et Guitane sont alignés à la pointe de l’attaque, avec Tait, Bourigeaud, Léa-Siliki et Del Castillo derrière eux. En défense, Boey et Maouassa sont présents dans les couloirs tandis que Gnagnon et Nyamsi composent la charnière centrale. Mendy est lui titulaire dans les cages. En face, Neil Lennon opte pour un 4-2-3-1. La star de l’équipe Forrest est bel et bien là côté droit.

Les compositions officielles

Celtic : Forster - Bauer, Ajer, Jullien, Taylor - Ntcham, Brown - Forrest, McGregor, Morgan - Christie

Stade Rennais : Mendy - Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa - Tait, Bourigeaud, Léa-Siliki, Del Castillo - Guitane, Siebatcheu