Leeds, leader du Championship, se déplaçait chez Nottingham, autre équipe de première partie de tableau, pour ce beau duel de deuxième division anglaise. Et comme souvent avec les troupes de Marcelo Bielsa, il y a eu du spectacle, puisque la rencontre s’est soldée par une victoire 4-2 de Forest.

Tout avait mal commencé pour la formation d’El Loco, puisque Colback mettait les Rouges devant au score après cinq minutes de jeu. En fin de première période, elle était même réduite à dix après l’expulsion de Philips. Mais en infériorité numérique, Leeds a su remonter et même prendre l’avantage grâce à Clarke (53e) et Alioski (65e). Mais Nottingham allait vite calmer les pensionnaires d’Ellan Road, avec des nouveaux buts de Colback (69e), Murphy (72e) et Osborn (77e). Heureusement pour Leeds, Norwich,le dauphin, n’a pas pu faire mieux qu’un 1-1 à Brentford. El Loco est ses hommes sont toujours en tête !