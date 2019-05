Après avoir respectivement battus l’Eintracht Francfort et le Valencia CF au tour précédent, Chelsea et Arsenal se retrouvent en finale de la Ligue Europa. Les deux formations qui se sont montrées compétitives dés la phase de poules auront à cœur de défendre leurs couleurs à Bakou. Chelsea vise une seconde Ligue Europa tandis qu’Arsenal n’a jamais remporté l’épreuve.

Les Blues de Maurizio Sarri vont s’organiser dans un 4-3-3 traditionnel pour cette rencontre avec notamment Kepa Arrizabalaga dans les cages. César Azpilicueta, Andreas Christensen, David Luiz et Emerson Palmieri forment l’arrière-garde londonienne. Aligné en sentinelle, Jorginho est épaulé par N’Golo Kanté et Mateo Kovacic. Enfin, Pedro et Eden Hazard accompagnent Olivier Giroud sur le front de l’attaque.

De son côté, Arsenal s’articule dans un système en 3-4-1-2 avec Petr Cech dans les buts. La défense centrale est composée de Sokratis Paspathopoulos, Laurent Koscielny et Nacho Monreal tandis que Sead Kolasinac et Ainsley Maitland-Niles assurent les rôles de pistons. Le double pivot est constitué de Granit Xhaka et Lucas Torreira. Mesut Özil évolue en soutien d’Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang.

Les compositions :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovacic - Pedro, Giroud, Hazard

Arsenal : Cech - Sokratis, Koscielny, Monreal - Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac - Özil - Lacazette, Aubameyang