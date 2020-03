Chelsea a annoncé dans la nuit que son international anglais, Callum Hudson-Odoi, a été testé positif au coronavirus. Une mauvaise nouvelle qui impose le confinement des joueurs, du staff et du personnel du club comme l’ont annoncé les Blues dans un communiqué.

Le joueur lui-même a communiqué ce vendredi matin sur Twitter. Une vidéo dans laquelle il se montre rassurant sur son état de santé. « Comme vous le savez, j’ai eu le virus au cours des deux derniers jours. Je récupère en suivant les directives de santé et en m’auto-isolant de tout le monde pour la semaine. J’espère être de retour sur le terrain très bientôt. Prenez soin de vous », a-t-il déclaré.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon !! pic.twitter.com/hn5d0ikm60

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020