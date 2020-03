Pierre-Emerick Aubameyang va vraisemblablement quitter Arsenal cet été. En fin de contrat en juin 2021, le meilleur buteur du club londonien n’a pas prolongé et son départ à l’issue de cette saison est la seule option pour récupérer des liquidités. Inter, FC Barcelone et Manchester United. Les top clubs se l’arrachent. Et un autre cador est intéressé pour faire signer le Gabonais. Il s’agit de Chelsea !

Selon 90 Minutes, les Blues veulent recruter un serial buteur cet été. Le club entraîné par Frank Lampard veut remplacer Michy Batshuayi et Olivier Giroud, qui pourraient tous les deux quitter Londres cet été. Les pensionnaires de Stamford Bridge veulent également apporter de la concurrence à Tammy Abraham. Pour toutes ces raisons, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang serait la meilleure option. L’attaquant de l’OL, Moussa Dembélé, est également surveillé de très près.