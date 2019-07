En tournée au Japon, Chelsea s’est incliné en match de préparation face au Kawasaki Frontale (0-1), en ce début d’après-midi. Titulaire en défense centrale chez les Blues, Kurt Zouma, qui sort de prêts à Stoke City (2017/18) et Everton (2018/19), compte bien s’imposer et enfin compter au sein de l’effectif du club londonien.

Et il semble bien parti pour se voir offrir sa chance cette saison, puisque Frank Lampard, le nouveau coach des pensionnaires de Stamford Bridge, a déclaré après la rencontre amicale qu’il souhaitait que le Français de 24 ans reste à Chelsea cette saison, soulignant « qu’il est un bon joueur et plus globalement un bon élément qui profitera à l’équipe ». Pour rappel, Kurt Zouma est sous contrat chez les Blues jusqu’en 2023.

Lampard says he wants @KurtZouma to stay at Chelsea this season, stressing he is a fine player and a good man who will benefit our squad. #CFCinJapan

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2019