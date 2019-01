Callum Hudson-Odoi est l’un de stars inattendues de ce mercato. Sous contrat jusqu’en 2020 à Chelsea, le jeune homme de 18 ans intéresse le Bayern Munich qui a même fait une proposition de 33 millions d’euros. Mais les Blues ne comptent pas lâcher leur pépite comme ça. En conférence de presse, Gianfranco Zola, l’adjoint de Maurizio Sarri, a fait un point sur ce dossier.

« Je sais que le Bayern Munich est intéresse par lui. Mais nous aussi. Nous lui avons proposé un contrat depuis un certain moment donc nous attendons et et nous verrons ce que le joueur veut. Il n’a pas joué autant qu’il le voulait. Je lui ai dit que ce n’était pas une perte de temps, car il a été poussé à faire plus et j’espère qu’il utilise ce temps avec sagesse ».