Jorginho pourrait-il suivre Maurizio Sarri ? Officialisé à la Juventus, l’entraîneur italien est très proche du joueur de 27 ans qu’il a côtoyé au Napoli puis à Chelsea. Une relation forte qui débouche déjà sur des rumeurs, avançant que l’Italo-Brésilien pourrait très rapidement rejoindre son mentor. De quoi susciter quelques réactions au sein de son entourage.

« Sarri a déjà montré à Naples et Chelsea qu’il est un entraîneur de haut niveau. Dans un club comme la Juve, si bien organisé depuis des années, il ne peut que s’améliorer et continuer à gagner. Pour le moment, Jorginho est heureux à Chelsea. Il a trouvé une bonne ambiance et on ne peut pas vraiment dire qu’il aimerait aller ailleurs, mais tout peut arriver sur le marché des transferts. Nous verrons bien... Chelsea a un contrat de quatre ans avec lui. Nous attendrons quelques jours pour savoir s’il y a du vrai dans cet intérêt », a déclaré Joao Santos, agent du milieu de terrain, dans les colonnes du Mirror.

