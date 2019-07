Après le départ de Maurizio Sarri, parti à la Juventus, Frank Lampard a été nommé manager général de Chelsea la semaine dernière. Et le nouveau coach des Blues n’a pas de temps à perdre puisque qu’il commençait sa nouvelle aventure ce mercredi avec une rencontre amicale contre les Bohemians (D1 irlandaise). Et l’histoire retiendra que l’ancien milieu de terrain a débuté par un match nul sur le banc de son club de toujours (1-1).

Avec une équipe composée de nombreux jeunes (Ampadu, Gallagher, Guehi, Sterling), les champions en titre de l’Europa League n’ont pas réussi à accrocher une victoire sur la pelouse de Dalymount Park. Malgré l’ouverture du score précoce de Michy Batshuayi (8e), les Blues se sont fait rejoindre juste avant la fin du temps réglementaire par Eric Molloy (89e). Le nouvel entraîneur était tout de même satisfait du résultat et de la prestation de son équipe comme il l’a confié après la rencontre : « Nous voulions évidemment gagner car nous le voulons toujours, mais ce n’est pas la question qui nous occupe à ce stade-ci. C’est une question de remise en forme et de dépassement des joueurs, constate-t-il. Nous sommes satisfaits du résultat et j’ai trouvé que certaines des performances, en particulier de jeunes joueurs, étaient vraiment bonnes. »

Our first pre-season game of 2019/20 ends in a draw.#CFCinDublin pic.twitter.com/aAI91tOw2O — Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10