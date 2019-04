La première saison de Maurizio Sarri à Chelsea est faite de hauts et de bas. En difficulté en Premier League, le club de Londres va devoir batailler jusqu’au bout pour obtenir une place qualificative en Ligue des Champions. En cas d’échec, les Blues pourront toujours aller chercher une place dans la plus grande des compétitions en remportant la Ligue Europa.

Maurizio Sarri lui se donne deux ans pour pouvoir se hisser au niveau de Liverpool et de Manchester City et se joindre à eux dans la course au titre. « Je suis sûr que dans deux saisons, nous pourrons être proches d’eux mais je ne suis pas sûr que dans deux saisons nous pourrons être meilleurs qu’eux. Quand je suis arrivé à Naples, l’équipe venait de terminer à 24 points de la Juventus. Lors de la première saison, nous sommes arrivés à neuf points de la Juventus. Lors de la deuxième saison, à six points et à la troisième saison, à quatre points. Mais il nous a été impossible pour nous de couvrir complètement l’écart. »