Frank Lampard l’avait annoncé lors de la conférence de presse d’avant match face à Watford que son milieu de terrain N’Golo Kanté (28 ans) était « sur le point de » retrouver la forme et serait « probablement prêt pour le match face à l’Ajax ». Les événements semblent suivre ce raisonnement puisque le Français était de retour à l’entraînement avec le reste de l’effectif aujourd’hui.

Présent face à la presse en marge du match face à l’Ajax Amsterdam pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, l’ancien joueur des Blues, aujourd’hui coach de l’équipe où il a évolué entre 2001 et 2014, a affirmé que le champion du monde est dans l’équipe de main et qu ’il est disponible pour avoir du temps de jeu. Il ne reste plus qu’à attendre la composition d’équipe afin de savoir s’il en a terminé ou non avec les blessures qui ne lui ont permis de participer qu’a six rencontres toutes compétitions confondues cette saison.