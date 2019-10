« Je vais peut-être appeler Lampard pour lui dire de faire jouer Giroud ! », annonçait Didier Deschamps lors de la conférence de presse annonçant sa liste pour les deux prochains matchs de l’Equipe de France. Alors qu’il a appelé Olivier Giroud pour les matchs face à l’Islande et la Turquie, ce dernier ne parvient plus à obtenir du temps avec Chelsea. En effet, l’attaquant n’a plus joué depuis le 17 septembre dernier avec ses 17 minutes de jeu face à Valence en Lige des Champions (0-1).

Cela faisait deux rendez-vous que l’ancien joueur de Montpellier n’était pas dans l’effectif à cause d’un virus, et ce week-end marque encore le coup mais pour une autre raison. Comme le rapporte l’Équipe, le Français n’a pas été appelé par Frank Lampard pour le match face à Southampton ce dimanche (15h00). Une mauvaise nouvelle pour le numéro 9 de l’EdF qui arrivera à Clairefontaine avec très peu de temps de jeu.

