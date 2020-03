En proie à des problèmes physiques depuis quelques semaines, Tammy Abraham (22 ans) laisse pour le moment la place de titulaire vacante et Olivier Giroud en profite pour glaner un peu de temps de jeu. Cependant le retour de l’attaquant anglais est proche et devrait intervenir avant la fin du mois.

Comme le rapporte l’Evening Standard, le Londonien de naissance vise les matches amicaux de l’Angleterre contre l’Italie (27 mars) et le Danemark (31 mars). Si entre temps, Chelsea devra croiser le fer avec Chelsea et Aston Villa en Premier League ainsi que le Bayern Munich (Ligue des Champions) et Leicester (FA Cup), il va devoir s’activer pour reprendre la compétition avant la trêve internationale. Une échéance qui pourrait lui être profitable puisqu’avec Harry Kane et Marcus Rashford blessés, Tammy Abraham pourrait obtenir du temps de jeu.