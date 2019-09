Muet lors des deux premières rencontres de la saison à la pointe de l’attaque de Chelsea, Tammy Abraham avait lancé sa saison en s’offrant un doublé sur la pelouse de Norwich, lors de la 3e journée de Premier League (victoire 3-2 des Blues). À seulement 21 ans, l’international Espoirs anglais avait récidivé la semaine suivante, passant deux nouveaux buts à Sheffield United cette fois (2-2).

La trêve passée, les Blues retrouvaient les terrains cet après-midi, avec un déplacement à Wolverhampton. L’attaquant n’a pas manqué ce nouveau rendez-vous puisqu’il s’est offert un triplé contre les Wolves (victoire 5-2 de Chelsea) ! Mieux, il est entré dans l’histoire de la Premier League en devenant le premier joueur à inscrire un triplé + un but contre son camp dans un même match de PL. De quoi donner le sourire à ses supporters et redonner quelques couleurs aux Loups, mal en point cette saison. Auteur de 7 buts après cinq journées, il a pris la tête du classement des buteurs devant Sergio Agüero.

1 - Tammy Abraham is the first player in Premier League history to score a hat-trick and an own goal in the same game. Involved. pic.twitter.com/3uPLkp5HCr

— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019