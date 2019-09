Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à faire tomber le Paris Saint-Germain et ont même perdu en fin de match sur un but de Neymar (0-1). Après un début de match intéressant, les Gones n’ont rien proposé dans le jeu et se sont contentés de jouer pour ne pas perdre. Une prestation qui n’a pas été du goût de Christophe Dugarry. Dans son émission "Team Duga" sur RMC Sport, le champion du monde 98 a littéralement détruit le club rhodanien. « Les garçons il faut qu’ils puissent se regarder à un moment ou à un autre dans une glace. La faiblesse technique de cette équipe, c’est honteux. C’est juste honteux de se dire des joueurs de haut niveau...Le petit Aouar incapable de faire des passes à 5 mètres. Tous les choix ont été mauvais. Tous les choix de passe, tous les choix de courses, les dribbles, quand ça devait jouer à une touche de balle ça jouait à deux touches de balle, tous les ballons perdus. Mais les cinq joueurs soi-disant techniques, de qualité, c’est juste honteux le match qu’ils ont fait. »

L’ancien joueur de l’OM, du Barça ou encore des Girondins de Bordeaux va plus loin et ajoute : « on va dire ils ont choisi une option de jouer défensif, ok ils ne sont pas capables d’aller cherche le Paris Saint-Germain parce qu’ils sont plus forts, ils ont peur d’être pris dans le pressing. Ok il n’y pas de problème vous jouez derrière vous reculez. Mais les ballons il faut être capable de les ressortir, de le garder. Mais quand tu as les pieds tordus, quand tu es incapable de faire un contrôle orienté, de faire un bon choix de passe, etc... Il n’y a rien. C’était nul. Je n’ai jamais vu une telle faiblesse technique ». Enfin, il a pointé du doigt certains éléments, notamment Memphis Depay, Moussa Dembelé ou encore Houssem Aouar loin d’être au niveau selon ses dires. « C’est pour ça que j’en veux à Depay, à Dembélé et à Aouar. Ça s’appelle le haut niveau (...) Quand tu as du talent, tu te sors de ces situations. Et le talent il est où là ? Monsieur Depay, le génie qui veut jouer dans le top 10 mondial. Dembélé, il a une présence dans la surface de réparation, le problème c’est qu’il n’y va jamais. L’entraîneur doit les faire travailler techniquement. Ce n’est pas possible d’être aussi faible techniquement (...) Depay, c’est un clown. Ce que tu proposes devant 60 000 personnes, c’est juste minable et honteux ». Les principaux intéressés devraient apprécier...

