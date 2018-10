Annoncé depuis plusieurs jours comme possible, voire même probable, successeur de José Mourinho sur le banc de Manchester United, Zinedine Zidane est encore très loin de l’Angleterre. Son ami de toujours et confident Christophe Dugarry s’est d’ailleurs confié sur la possibilité de voir le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid rejoindre les Red Devils.

Et à l’écouter sur les ondes de RMC, il n’y a que peu de chances que cela se produise et pour une raison toute simple... la barrière de la langue. « J’y crois moyen parce que Zizou ne parle pas un mot d’anglais, mais alors pas un mot, même si ça s’apprend. Ensuite parce que c’est en cours de saison. Et aussi parce qu’il a prévu de s’occuper de ses enfants, de passer une année un peu tranquille… Quel grand entraîneur est libre actuellement ? Zizou. Alors qu’ils (les dirigeants mancuniens, ndlr) fassent tout pour le convaincre, c’est normal. Je pense même que ce serait une bonne idée, car l’effectif de Manchester, en termes de qualité et de quantité, est bon. Il y a juste beaucoup de joueurs traumatisés par Mourinho, donc un coach dans l’affect comme Zizou leur ferait sûrement du bien. Mais pour cela, il faut parler la langue... » À suivre.