Grand fan de l’OM, Christophe Dugarry a lancé un avertissement aux supporters du club. D’après le consultant de RMC, Mario Balotelli est en campagne pour rester sur la Canebière la saison prochaine et signer le meilleur des contrats possibles. Le match de l’attaquant marseillais hier lors du Classico, et plus globalement sa communication, ont agacé le champion du Monde 1998 qui prie les fans de ne pas être aveugles.

« Ne soyez pas aveuglés. Il est en campagne de presse présidentielle, arrêtons ! Balotelli, s’il part de l’OM, il va aller où ? Sincèrement. En Angleterre, il n’a plus le rythme et l’intensité. En Espagne, il ne fait que marcher. En Italie, ils n’en veulent plus. Il va aller soit en Chine, soit à l’OM. Donc il fait tout pour rester à l’OM, il a réussi à leur prendre un salaire astronomique. Il fait sa campagne de presse, il fait son show, il envoie des tweets, il fait des vidéos pendant les matches... » Voilà qui est dit.