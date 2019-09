Ce mercredi, Christophe Dugarry a évoqué le cas de Thomas Tuchel dans son émission "Team Duga" sur RMC. Et le champion du monde 98 doute de la capacité du coach allemand à gérer un vestiaire peuplé de stars. Ses propos sont relayés par RMC. « À son arrivée, on a tous été conquis par Tuchel. C’était super. Il a essayé plein de choses, j’ai trouvé ça hyper intéressant. On sentait qu’il avait la main sur ses joueurs. Mais ça c’était quand le PSG gagnait (...) Depuis l’élimination face à Manchester United, c’est lui que j’ai senti le plus déstabilisé. Je comprends que ce soit difficile. Mais c’est à lui de montrer beaucoup de force ».

Puis il a ajouté : « Il s’est aussi raté sur les différents mercatos, même si ce n’est pas le seul responsable. J’ose imaginer qu’il valide les joueurs qui arrivent. Je pense à Eric Maxim Choupo-Moting, Thilo Kehrer, Leandro Paredes. Depuis cette défaite contre Manchester, je suis globalement déçu de sa réaction et de la gestion des cas parfois difficiles. Il n’a pas réussi à reprendre la main. Il y a eu cinq mois très bien au début et depuis je reste sur ma faim. J’ai l’impression que quelque chose s’est cassé entre lui et les joueurs après la défaite contre Manchester. Attention, c’est un boulot très difficile, mais c’est à lui de montrer de la force ».

