Invité de Dimanche Ligue 1 sur beIN Sports 1, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a évoqué la forme du moment de ses Dogues, qui restent sur trois victoires consécutives en championnat sur la plus petite des marges. Le technicien lillois a d’ailleurs avoué l’objectif que lui a fixé Gérard Lopez d’ici la fin de l’exercice.

« Mon président est très ambitieux, il nous a fixé l’objectif d’être à la seconde place en fin de saison. On est nombreux à la vouloir cette deuxième place. Mais c’est l’objectif qu’il nous a fixé à nous, au staff et aux joueurs. On l’a fait la saison dernière. Le président croit en nous, il est dans son rôle, c’est un signe de confiance aussi », a-t-il lâché. Aujourd’hui 3e au classement (avant OM-Bordeaux), Lille ne se cache pas.