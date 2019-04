Ciprian Tatrusanu arrive en fin de contrat au FC Nantes et il n’est pas du tout certain de rester. A 33 ans, il a déjà refusé une offre de prolongation il y a deux mois et son avenir semble s’écrire à une centaine de kilomètres plus au nord, chez le voisin rennais.

D’après L’Equipe, le gardien roumain serait tout proche de s’engager avec les Rouge-et-Noir. Il a déjà reçu une offre d’un contrat de trois ans, assorti d’un salaire plus élevé que chez les Canaris. Enfin, le média précise que Mexer (30 ans) pourrait faire le chemin inverse, lui qui arrive également à la fin de son bail dans deux mois à Rennes.