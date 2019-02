Raphaël Varane et ses partenaires du Real Madrid ont vécu une sale soirée. Battus 3-0 à domicile par le FC Barcelone en demi-finale retour de la coupe du Roi, les Merengues ne joueront pas la finale. Et le Français se souviendra de cette triste soirée.

Auteur d’un but contre son camp, le défenseur tricolore est resté allongé un long moment dans sa surface après avoir trompé son propre gardien. Et pour cause, le genou de l’ancien Lensois a pris cher sur l’action, comme en témoigne la photo postée par le joueur sur son compte Instagram.