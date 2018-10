À égalité de points lors du classement du mois de septembre, la Belgique et la France ne devraient plus être à égalité le 25 octobre lors de la prochaine édition du Classement FIFA. Les deux formations ont connu le même bilan lors de la trêve internationale, à savoir une victoire et un nul.

Malgré tout et selon différents calculs, la Belgique (avec 1 733 points) sera bel et bien seule en tête pour un petit point sur l’Équipe de France (qui en totalisera 1 732). Le Brésil compléterait le podium devant la Croatie et l’Angleterre.