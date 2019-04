Limogé le 24 février dernier de son poste d’entraîneur à Leicester, Claude Puel compte bien retrouver un banc cet été. Mais pas n’importe où. Comme il l’a indiqué dans un entretien à L’Équipe, il souhaiterait entraîner un club anglais ou espagnol : « Je suis attiré par l’étranger mais il faut parler la langue. Donc ce serait plus l’Angleterre ou l’Espagne. Je ne suis pas fermé à la Ligue 1 mais la taille du club est importante et il n’y a pas beaucoup de places disponibles. S’il faut rester quelques mois de plus dans ma maison, près de Monaco, ça ira, je tiendrai. »

Le tacticien français a également confié qu’il avait reçu des offres de certaines équipes pour venir en cours de saison, qu’il a refusées : « Oui, (j’ai reçu des propositions) de clubs mal classés (en Angleterre). Mais je n’ai pas voulu m’engager dans une fin de saison comme ça. Après, j’ai reçu des propositions lucratives mais ce n’est pas pour moi, ça. J’ai besoin d’être dans la compétition, dans le haut niveau. Je veux retrouver la Coupe d’Europe. »