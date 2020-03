Après treize années passées au plus haut niveau, Claudio Marchisio avait décidé de dire stop l’été dernier après une pige d’une saison au Zenit, en Russie. La légende de la Juventus, où il a brillé en équipe première de 2006 à 2018 (sans oublier son prêt à Empoli en 2007-2008), aurait pu revenir sur ses terres pour y terminer sa carrière mais n’a finalement pas voulu. Un choix sur lequel l’ancien milieu de terrain est revenu pour Sky Italia : « je n’aurais pas été honnête et cohérent avec moi-même. J’ai eu la chance de vivre le rêve que j’avais depuis mon enfance, j’ai réussi non seulement à jouer pour l’équipe première de la Juventus, mais aussi à gagner tellement avec l’équipe de mon cœur. »

Et pourtant, les proposions ne manquaient pas. « Il y a eu des intérêts, au fil des années. J’ai toujours eu une grande admiration pour l’AC Milan que j’ai toujours beaucoup respecté, mais la décision de ne pas continuer en Italie est due à la raison pour laquelle je ne voulais porter que le maillot de la Juve, sauf cette année-là à Empoli où j’ai tellement grandi. Je suis fier d’avoir porté les couleurs bianconeri pendant tant d’années et d’avoir tout donné », a conclu l’ancien numéro 8 de la Vieille Dame. Des déclarations qui devraient faire plaisir aux fans de la Juventus.