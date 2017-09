Claudio Ranieri aurait aimé un mercato différent pour son club. Des indices semblaient le confirmer. Ce mercredi, le coach italien a fait passer son coup de gueule dans Ouest France. Entre les recrues arrivées au dernier moment et celles qui n’ont jamais posé leurs valises en Loire-Atlantique, la situation s’est tendue entre Waldemar Kita et lui.

« Le Président a fait son maximum pour me satisfaire. Maintenant, si l’on me demande si je suis content, c’est non. Je ne le suis pas. Mais j’entends les difficultés de ce mercato. J’ai refusé des joueurs mais j’ai aussi dit oui à beaucoup de joueurs que Kita m’a proposé. On ne pouvait pas les recruter. Rémy Cabella, par exemple. » Mais Ranieri ne compte pas s’éterniser sur cet été nuageux et veut rebondir au plus vite : « les transferts sont terminés. Il faut travailler. Maintenant, je veux jouer. S’il me manque des joueurs, Kita les fera venir en décembre, j’en suis convaincu. »