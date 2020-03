Depuis ce vendredi 13 mars, la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues par la Ligue de Football Professionnel en raison de l’épidémie de coronavirus. Une situation qui place les acteurs du sport, entre autres, dans une conjoncture inédite et dont les répercussions restent encore floues. Interrogé par le média MaLigue2, l’attaquant de l’actuel cinquième de deuxième division française (à quatre points du premier Lorient), Alassane N’Diaye, s’est confié sur son envie d’aller au bout de la saison en cours, quitte à prolonger celle-ci jusqu’au milieu de l’été.

« Pour l’ensemble de l’équipe, c’est compliqué car nous étions plutôt bien dans le championnat. Nous avions de bons résultats. C’est difficile de nous couper dans cet élan. Cela peut peut-être nous faire du bien aussi. Je pense que c’est la meilleure solution, dans le sens où cela évitera de propager l’épidémie et qu’il y ait encore plus de cas. C’était ce qu’il y avait à faire, même si c’est dur pour nous. On était bien. On veut finir la saison, et pourquoi pas avoir une bonne surprise à la fin. Tout le club veut finir la saison. On est même prêt à jouer en juillet (rires) », a lâché le joueur de 28 ans.