Lors de la Copa América, remportée par le Brésil, Lionel Messi (32 ans) a eu des propos très durs envers l’arbitrage de cette compétition. L’Argentin a déclaré que la Seleção avait été favorisée par les instances, dénonçant une « corruption » à laquelle il ne voulait pas participer. Johnny Herrera, le gardien remplaçant de la sélection chilienne, est revenu sur les déclarations du quintuple Ballon d’Or. Et il n’a pas été tendre avec le capitaine de l’Albiceleste.

« Il faut beaucoup de culot pour se plaindre de l’arbitrage aujourd’hui. Les Argentins ont deux Coupe du monde, une sous la dictature et l’autre avec un but de la main. Maintenant, c’est à votre tour de perdre et vous n’avez plus qu’à vous taire, a déclaré Herrera par des propos rapportés par La Nacion. L’Argentine était sur le point d’être éliminée de la Coupe du monde en Russie, Messi a été suspendu pour quatre matches contre le Chili pour avoir insulté un arbitre. Nous étions tous là. Ils lui ont levé la sanction et il a fini par jouer contre l’Équateur. De quoi parle-t-il aujourd’hui ? »

