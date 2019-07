Dimanche soir, le Brésil a remporté la neuvième Copa America de son histoire en disposant du Pérou en finale au Maracanã de Rio de Janeiro (3-1). Et quelques jours après la fin de la compétition, la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football, a dévoilé le onze type de cette édition 2019.

Élu meilleur joueur de cette Copa America, l’ancien Parisien Dani Alves figure bien évidemment dans cette équipe. Et dans celle-ci, on retrouve deux joueurs actuels du Paris Saint-Germain : le défenseur brésilien Thiago Silva et le milieu argentin Leandro Paredes. Le meilleur gardien de cette édition Alisson est aussi là, tout comme Everton, meilleur buteur (3 réalisations).

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL

Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2019

