Quelle plus belle affiche pour un quart de finale de Coupe du Roi qu’un Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ? Les deux équipes s’affrontaient ce soir au Camp Nou avec l’objectif de prendre l’ascendant sur l’autre avant le match retour, prévu le 27 février prochain. Et d’entrée de jeu, le Real se montrait. Kroos butait une première fois sur Ter Stegen (5e) avant que Vazquez n’ouvre le score, parfaitement servi par Benzema (0-1, 6e). Au quart d’heure de jeu, Vinicius faisait le mauvais choix devant Piqué (13e), et Llorente tentait ensuite sa chance, sans réussite (19e). Sur le contre, Malcom trouvait Navas sur sa route (20e).

À la demi-heure de jeu, Rakitic trouvait la barre après un coup-franc de Malcom (32e). Le Barça accélérait et Suarez forçait Navas à la parade (35e). Et finalement, l’ancien Bordelais égalisait après une frappe de Pistolero sur le poteau (1-1, 57e). Les deux équipes tentaient ensuite de prendre les devants, mais aucune n’y parvenait. Bale manquait une grosse occasion (81e) et Varane croisait trop sa tête (84e). Kroos tentait également sa chance mais sa frappe était repoussée par Piqué (87e). Le score ne bougeait plus. Le FC Barcelone et le Real Madrid se quittaient dos à dos (1-1). Rendez-vous le 27 février pour le match retour !