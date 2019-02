Après le nul du match aller (1-1), le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvaient au Santiago Bernabeu pour la manche retour. Pour ce rendez-vous, Santiago Solari sortait son onze habituel, avec Reguilón dans le couloir gauche derrière Vinicius. De l’autre côté, Sergi Roberto prenait place au milieu tandis que Dembélé était bien présent dans son couloir. Les occasions se faisaient rares dans le premier acte où Vinicius était le plus en vue, à l’image d’une première occasion manquée (19e) et d’un excellent retour de Lenglet (23e). De son côté, Benzema s’offrait lui aussi son occasion, mais Ter Stegen repoussait (37e).

Au retour des vestiaires, la tête de Benzema passait au-dessus (48e), comme celle de Pique (49e). Et finalement, Suarez ouvrait le score (0-1, 50e). Alba lançait Dembélé qui centrait en retrait pour El Pistolero, dont la frappe du plat du pied terminait au fond. Le Real Madrid tentait d’égaliser mais Vazquez voyait la défense du Barça se jetait devant lui (60e). Vinicius trouvait ensuite Reguilón mais la tête de ce dernier était repoussée par Ter Stegen (63e). Si Vinicius mettait le feu de son côté (67e), Dembélé partait en contre et centrait pour Suarez. L’Uruguayen était devancé par Varane, qui marquait contre son camp (0-2, 69e). Les vagues catalanes s’accentuaient et Suarez obtenait un penalty, qu’il transformait d’une panenka (0-3, 74e). Le FC Barcelone se qualifie ainsi pour la finale et attend son adversaire.